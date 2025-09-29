Guayaquil
29 sep 2025 , 08:17

Una furgoneta se estrella contra valla publicitaria y deja varios heridos en Guayaquil

Ocho personas, entre ellas niños, fueron trasladadas a hospitales tras el accidente en la avenida Juan Tanca Marengo.

   
    Accidente en la avenida de las Américas ( Archivo )
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo y Redacción
Esta mujer fue una de las personas rescatadas por los paramédicos, ella quedó atrapada entre los asientos de esta furgoneta que se estrelló contra la base de una valla publicitaria.

El percance ocurrió a las once de la noche en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Según testigos, el vehículo circulaba con diez personas en sentido norte y centro cuando se accidentó.

“Venían de allá, se treparon por ese muro, dicen que lo estaban siguiendo, eso dicen ellos, que los estaban siguiendo”, indicó un testigo del accidente.

Dos policías fueron los primeros en acudir a la emergencia y con la colaboración de otros choferes y paramédicos ayudaron a salir a todos los ocupantes del vehículo, ocho terminaron con heridas.

Habían como seis niños y adultos como 4, aunque no sé si mayores o menores. Dos pelados tenían la pierna dañada”, comentó un testigo.

Luego de 30 minutos, las dos ambulancias del Ministerio de Salud y una de los bomberos trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales. A la una de la madrugada llegó una plataforma para retirar la furgoneta chocada.

Sobre este siniestro, los agentes de tránsito no dieron declaraciones, pero manifestaron que revisarán los videos de las cámaras de vigilancia para conocer si hubo más vehículos involucrados. Hasta el cierre de este reporte se desconocía el estado de salud de las personas heridas en el choque.

Temas
emergencia
Cuerpo de Bomberos
Accidente
siniestro
furgoneta
Ecuador
Noticias
