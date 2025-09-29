Una furgoneta se estrella contra valla publicitaria y deja varios heridos en Guayaquil

Esta mujer fue una de las personas rescatadas por los paramédicos, ella quedó atrapada entre los asientos de esta furgoneta que se estrelló contra la base de una valla publicitaria.

El percance ocurrió a las once de la noche en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Según testigos, el vehículo circulaba con diez personas en sentido norte y centro cuando se accidentó.

“Venían de allá, se treparon por ese muro, dicen que lo estaban siguiendo, eso dicen ellos, que los estaban siguiendo”, indicó un testigo del accidente.

Lea más: El incendio en Cerro Colorado, norte de Guayaquil, fue controlado tras dos días