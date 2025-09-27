Guayaquil
27 sep 2025 , 18:37

Un apagón sorpresivo se produjo al sur de Guayaquil, este sábado 27 de septiembre

A las 18:15 de este sábado 27 de septiembre, se produjo un apagón energético en varios sectores del sur de Guayaquil.

   
    Foto referencial a un apagón. Un policía encendiendo una linterna en un sitio oscuro.( API/Archivo )
Un apagón eléctrico se produjo en varios sectores del sur de Guayaquil, a las 18:15 de este sábado 27 de septiembre del 2025.

En redes sociales se reportó que el corte repentino de energía se produjo como Pradera, Floresta, Barrio Centenario, Los Almendros, La Saiba y los Guasmos.

Cerca de las 19:07, la energía empezó a retornar en los hogares del sur de la urbe.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no se pronunció al respecto del corte de luz que duró más de 45 minutos.

