Un apagón masivo se reportó en el sur de Guayaquil, este sábad 30 de agosto

Varios usurarios de redes sociales reclaman por la falta del servicio eléctrico.

   
    Muchas personas han publicado en sus cuentas de redes sociales fotos y videos reportando el apagón.( David Muñoz )
La noche de este sábado 30 de agosto, varias familias reportaron en redes sociales un corte masivo de energía en barrios del sur de Guayaquil.

El corte inesperado se generó alrededor 20:25 en barrios como Los Guasmos, ciudadela 9 de Occtubre, Floresta, Almendros y otros sectores alrededor de la avenida 25 de julio.

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no ha informado sobre el repentino apagón que tiene a oscuras a al menos 200 mil personas.

Cerca de las 21:05, la energía eléctrica empezó a retornar a los hogares del sur del Puerto Principal.

