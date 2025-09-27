El incendio en Cerro Colorado, norte de Guayaquil, fue controlado tras dos días

Este sábado 27 de septiembre aún había llamas en el Bosque Protector Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil, luego de dos días iniciarse el fuego.

En esta jornada, los bomberos lograron liquidar por completo los focos activos, que se extendieron hasta cerca de la avenida Francisco de Orellana, al otro lado de donde inició el incendio forestal.

En esa zona se quemaron 40 hectáreas de vegetación, de acuerdo al gerente de Segura EP, Alex Anchundia. Tres culebras y cinco iguanas resultaron afectadas en este evento. Asimismo, el hábitat de la fauna silvestre quedó destruido.

"Nosotros procedemos a un proceso de reforestación con las mismas especies que existen en ese momento. No tenemos afectación a la fauna", sostuvo Anchundia.

De manera simultánea, los Bomberos tuvieron que atender una quema de maleza en la vía Perimetral, donde fueron arrasadas cinco hectáreas más.

Entre julio y septiembre de este año, han ocurrido 314 incendios forestales y quemas de maleza en Guayaquil, destruyendo 431 hectáreas de vegetación.

Aún faltan octubre y noviembre, que son considerados de alta vulnerabilidad en esta temporada seca.