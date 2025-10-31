Un taxista falleció atropellado en el Puente de la Unidad Nacional cuando cambiaba una llanta

Un taxista falleció en el Puente de la Unidad Nacional luego de ser arrollado por un bus interprovincial, la noche del jueves 30 de octubre.

El siniestro se reportó a las 21:30 en el sentido La Puntilla - Guayaquil. Según testigos, una de las llantas del taxi se ponchó, por lo que el hombre se bajó a cambiarla, cuando en ese momento fue impactado por una unidad que venía con pasajeros.

Le puede interesar: Los técnicos de Comunica EP secuestrados en Los Ríos se reencontraron con sus familiares

El percance ocasionó gran congestión vehicular, y los agentes de tránsito estacionaron un carro blanco y colocaron varios conos a pocos metros del cadáver para evitar que sea atropellado de nuevo.

Algunos conductores también se parqueron e intentaron ayudar al hombre, pero fue en vano. El conductor del bus huyó del sitio y luego llegó personal de la Oficina de Investigaciones de Acción de Tránsito (OIAT) para realizar las pericias, quienes encontraron la licencia de conducir. La víctima fue identificada como Oscar Gómez Briones.

"Recordemos inducir que el señor se había quedado averiado, quería solucionar problemas mecánicos posiblemente. Recordemos esta vía es red estatal y es rápida tiene bastante fluido vehícular", relató.

Lea también: Dos hombres murieron arrollados en paso elevado de la avenida Pío Jaramillo, sur de Guayaquil

A las 23:00, llegó el vehículo de Medicina Legal para hacer el levantamiento del cuerpo. Luego los agentes se trasladaron hasta la avenida Benjamín Rosales donde encontraron el bus involucrado en el siniestro, en donde los pasajeros también se fueron del lugar.

Tanto el bus interprovincial como el taxi fueron trasladados al patio de retención vehicular.