Quito: un operativo preventivo de seguridad se desplegó este 2 de septiembre, en los buses

Un operativo de seguridad se efectuó, a las 06:00 de este martes 2 de septiembre de 2025, en las unidades de transporte de servicio público, en Quito. Se lo hizo tras la muerte de un hombre durante un asalto a un bus registrado en la avenida Simón Bolívar, al oriente de Quito.

Ocurrió el pasado 30 de agosto. Los agentes se trasladaron primero al intercambiador de El Trébol, en el centro de Quito. Los uniformados hicieron controles, revisaron mochilas y vigilaron que individuos sospechosos no se acerquen a las unidades de transporte.

El operativo se hizo en las afueras y dentro de los vehículos. "En la Simón Bolívar es muy peligroso. Queremos más seguridad", manifestó una usuaria del transporte público. Un chofer dijo que también se controle a los vendedores que se suben a los buses.

La intervención también se realizó en otros puntos de Quito. Los uniformados también vigilaban a los motociclistas. Les pedían documentos y verificaban que tengan órdenes de detención.

