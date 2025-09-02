Seguridad
02 sep 2025 , 06:08

Quito: un operativo preventivo de seguridad se desplegó este 2 de septiembre, en los buses

A las 06:00, los agentes primero hicieron controles en el intercambiador de El Trébol y luego se trasladarán a otros puntos de la capital en donde hay inseguridad

   
Fuente:
Registro
Televistazo
Un operativo de seguridad se efectuó, a las 06:00 de este martes 2 de septiembre de 2025, en las unidades de transporte de servicio público, en Quito. Se lo hizo tras la muerte de un hombre durante un asalto a un bus registrado en la avenida Simón Bolívar, al oriente de Quito.

Ocurrió el pasado 30 de agosto. Los agentes se trasladaron primero al intercambiador de El Trébol, en el centro de Quito. Los uniformados hicieron controles, revisaron mochilas y vigilaron que individuos sospechosos no se acerquen a las unidades de transporte.

El operativo se hizo en las afueras y dentro de los vehículos. "En la Simón Bolívar es muy peligroso. Queremos más seguridad", manifestó una usuaria del transporte público. Un chofer dijo que también se controle a los vendedores que se suben a los buses.

La intervención también se realizó en otros puntos de Quito. Los uniformados también vigilaban a los motociclistas. Les pedían documentos y verificaban que tengan órdenes de detención.

Inicio de clases

Para hoy está previsto el inicio de clases para los estudiantes de Educación General Básica Superior (8vo., 9no. y 10mo). También de Preparatoria (1ro. EGB). El objetivo es

Con estos operativos se busca garantizar la seguridad de los estudiantes al momento que usan el transporte público.

1 200 agentes civiles de tránsito, en dos turnos, gestionan la movilidad en los alrededores de 80 instituciones priorizadas de Quito.

