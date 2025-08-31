Quito
Un hombre fue atacado durante asalto a un bus de Quito y falleció

El bus fue asaltado por en la avenida Simón Bolívar, cuando se dirigía al sur de la capital. El hombre fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

   
    Capturas de pantalla de un video captado del bus dirigiéndose al Hospital Padre Carollo, porque uno de sus pasajeros fue apuñalado.( Redes sociales )
Pablo V., de 39 años, falleció tras ser atacado con arma blanca la noche del sábado 30 de agosto en el interior de un bus urbano de Quito.

El ataque se produjo tras un asalto cometido por varios delincuentes en la avenida Simón Bolívar, cuando se dirigían a Chillogallo, al sur de la capital.

Tras cometerse el robo, la mayoría de los ocupantes descendieron de la unidad para que el conductor se dirigiera al Hospital Padre Carollo. La víctima, quien estaba acompañado de su padre en el bus, fue ingresada, pero su fallecimiento se confirmó en la madrugada del domingo 31 de enero.

La Policía Nacional comunicó que sus unidades especializadas se encuentran ejecutando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Hasta el mes de julio de 2025, Quito registró 155 muertes violentas, 21 más que en ese mismo periodo del año pasado. El 25,41 % de los homicidios en Quito se cometen con arma blanca.

