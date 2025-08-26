Seguridad
Video | Delincuentes dejaron inconsciente a hombre durante asalto en Calderón, Quito

Antes, el barrio contaba con brigadas de seguridad. Sin embargo, estos dejaron de funcionar debido a represalias de los delincuentes.

   
Los moradores del barrio San Patricio, parroquia Calderón, extremo norte de Quito, viven en constante zozobra por la presencia de un grupo de delincuentes que operan en la zona.

Este video captado por cámaras de seguridad se observa cómo una pareja que se dirigía a su trabajo es interceptada por maleantes que bajan de un vehículo.

Mientras la chica intenta escapar de los asaltantes, el hombre es atacado con violencia por dos de ellos que lo dejan inconsciente por la seguidilla de golpes.

Según los vecinos, el auto blanco ha sido visto por varias ocasiones en el sector.

Antes, el barrio contaba con brigadas de seguridad que recorrían la zona por las noches y madrugadas; sin embargo, estos dejaron de funcionar debido a represalias de los delincuentes.

Mientras nos encontrábamos haciendo la cobertura en la zona pudimos observar patrullaje policial. No obstante, los vecinos manifiestan que esto es esporádico.

Lo cierto es que la Policía ya tiene información de estos delincuentes, por lo que esperan tener resultados en los próximos días.

