Video | Delincuentes dejaron inconsciente a hombre durante asalto en Calderón, Quito

Los moradores del <b>barrio San Patricio</b>, parroquia <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/calderon target=_blank>Calderón</a>, extremo norte de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>, viven en constante zozobra por la presencia de un grupo de <b>delincuentes</b> que operan en la zona. Este video captado por<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/trailer-volcamiento-avenida-simon-bolivar-IB10001292 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/chifa-clausurado-cucarachas-insalubridad-cotocollao-norte-quito-BH9999300 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/operativos-control-velocidad-realizaran-25-31-agosto-quito-JF9997290 target=_blank></a>