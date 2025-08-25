Quito
25 ago 2025 , 16:12

Más operativos de control de velocidad se realizarán del 25 al 31 de agosto, en Quito

Conozca las zonas del sur, centro y norte de la urbe en donde se realizarán las intervenciones. También las horas en que se ejecutarán los controles por parte del personal de la AMT.

   
  • Más operativos de control de velocidad se realizarán del 25 al 31 de agosto, en Quito
    Un agente civil de tránsito durante un control de velocidad en Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que controles preventivos de velocidad se realizarán, del 25 al 31 de agosto de 2025, en diferentes puntos de Quito. El objetivo es prevenir siniestros de tránsito y cuidar la vida de peatones y conductores en las vías.

La omisión y la falta de educación de los conductores generan la mayor cantidad de siniestros en la ciudad, indicó esa entidad. A más del exceso de velocidad, factores como conducir en estado etílico, no respetar las señales de tránsito, realizar cambios bruscos de carril o conducir desatento a las condiciones climáticas, disminuyen la seguridad vial.

Le puede interesar: Los accidentes de tránsito se redujeron un 85 % por los operativos de control de velocidad, dice la AMT

Los operativos se realizarán en las siguientes zonas:

Sur

  • Avenida Teniente Hugo Ortiz (26 de agosto): 06:30.
  • Av. Mariscal Sucre y Carlos Bonilla (29 de agosto): 10:00.

    • Valle de los Chillos

  • Av. Ilaló y Luis Hernández (28 de agosto): 10:00.
  • Amazonas e Intercambiador del Puente 8 (31 de agosto): 10:00.

    • Norte

  • Av. Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno (30 de agosto): 10:00.

    • Centro

  • Mirador de la avenida Velasco Ibarra (27 de agosto): 14:00.

    • En la AMT se informó que los operativos se ejecutan en sitios estratégicos para educar, concienciar y prevenir más incidentes. Exhortó a todos los actores viales a circular con precaución, respetando los espacios preferenciales.

    El exceso de velocidad encabeza la lista de las causas más recurrentes de siniestralidad, en Quito. En lo que va de 2025, 41 siniestros viales se han dado por esa razón.

    Le puede interesar: La AMT realiza controles de velocidad en el norte de Quito y los valles, del 22 al 24 de agosto

    Temas
    operativos
    carros
    siniestros de tránsito
    motos
    prevención
    exceso de velocidad
    controles de velocidad
    preventivos
    Agencia Metropolitana de Tránsito
    Quito
    Noticias
    Recomendadas