Más operativos de control de velocidad se realizarán del 25 al 31 de agosto, en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que controles preventivos de velocidad se realizarán, del 25 al 31 de agosto de 2025, en diferentes puntos de Quito. El objetivo es prevenir siniestros de tránsito y cuidar la vida de peatones y conductores en las vías.

La omisión y la falta de educación de los conductores generan la mayor cantidad de siniestros en la ciudad, indicó esa entidad. A más del exceso de velocidad, factores como conducir en estado etílico, no respetar las señales de tránsito, realizar cambios bruscos de carril o conducir desatento a las condiciones climáticas, disminuyen la seguridad vial.

Los operativos se realizarán en las siguientes zonas: