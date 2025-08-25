Quito
Un chifa fue clausurado por cucarachas e insalubridad en Cotocollao, al norte de Quito

En 2024, la AMC clausuró nueve restaurantes por problemas de salubridad en el Distrito Metropolitano. En lo que va de 2025, ya se han clausurado 27 establecimientos por motivos similares, de los que cuatro eran chifas.

   
    Momento en que los técnicos de la AMC claususaron el local.( Cortesía de MAC )
Un chifa ubicado en la parroquia de Cotocollao, al norte de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con Quito Turismo, el Cuerpo de Agentes de Control y la Policía Nacional. La razón: se constató la presencia de plagas en el interior del establecimiento.

En la cocina, detrás de los congeladores en los que se almacenaban mariscos y otros productos, había cucarachas sobre la pared y en el piso. Los técnicos explicaron que la presencia de cucarachas representa un riesgo para la salubridad de los alimentos.

Afirmaron que los insectos pueden transportar y dispersar bacterias, parásitos y otros agentes que contaminan superficies y alimentos, incrementando la probabilidad de intoxicaciones alimentarias y otras enfermedades gastrointestinales.

El líder zonal de la AMC en La Delicia, Ángelo Poma, señaló que “además de las cucarachas, el área general de preparación de alimentos estaba completamente sucia, además de contar con refrigeradoras con óxido e inclusive la comida estaba en el suelo”.

Por eso, Quito Turismo emitió el informe técnico que dio paso a la clausura y el procedimiento de sanción.

Otros locales clausurados en Quito

En 2024, la AMC clausuró nueve restaurantes por problemas de salubridad en el Distrito Metropolitano. En lo que va de 2025, ya se han clausurado 27 establecimientos por motivos similares, de los que cuatro eran chifas.

Según el Código Municipal, las personas y establecimientos que incumplan la norma turística sobre higiene y calidad de las instalaciones pueden ser sancionadas con multas que van desde USD 1 000 hasta 2 500.

