Un chifa fue clausurado por cucarachas e insalubridad en Cotocollao, al norte de Quito

Un chifa ubicado en la parroquia de Cotocollao, al norte de Quito, fue clausurado por la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/agencia-metropolitana-de-control target=_blank>Agencia Metropolitana de Control (AMC)</a></b>, en coordinación con Quito Turismo, el <b>Cuerpo de Agentes de Control</b> y la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/policia-nacional target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-tres-locales-funcionaban-irregularmente-fueron-clausurados-BG9594636 target=_blank></a></b>