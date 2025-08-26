Quito
26 ago 2025

Un tráiler se volcó en la avenida Simón Bolívar y dejó sin energía eléctrica al sector UIDE

El conductor del vehículo pesado resultó con heridas leves. Él contó su versión de qué sucedió.

   
    El tráiler quedó volcado en un costado de la vía.( Álex Cevallos/ECUAVISA )
Redacción y Televistazo
Un tráiler se volcó la madrugada de este martes 26 de agosto en la avenida Simón Bolívar, sector UIDE, en Quito, y dejó al conductor herido.

El hombre fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito y se encuentra estable. La prueba de alcoholemia dio negativa.

Según la versión del conductor, un vehículo liviano "se le cruzó" y para no chocarlo realizó una maniobra que provocó el volcamiento del tráiler.

En el siniestro, el tráiler impactó un poste de luz eléctrica, por lo que el sector se encuentra sin el servicio.

El siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 03:30. El automotor pesado quedó volcado en la cuneta de la vía, y provocó un cierre vial. A las 06:30 se encuentran habilitados dos carriles en sentido sur-norte.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas, pues el retiro del tráiler tomará unas dos horas más, según cálculos de un agente de tránsito.

Avenida Simón Bolivar
volcamiento
siniestro de tránsito
herido
UIDE
Quito
