Quito
20 ago 2025 , 11:15

Un motociclista falleció en siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

El evento produjo congestión vehicular, pero el tránsito ya se encuentra totalmente habilitado.

   
  • Un motociclista falleció en siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar
    El siniestro de tránsito generó tráfico vehicular.( Byron Cervantes Lima )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un siniestro de tránsito entre un motociclista y un camión dejó una víctima mortal la mañana de este miércoles 20 de agosto en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito.

El conductor de la moto falleció en el siniestro y quedó tendido en la cuneta.

El evento produjo congestión vehicular, pero el tránsito ya se encuentra totalmente habilitado.

LEA: Metro de Quito: proceso de contratación para mantenimiento de infraestructura fue cancelado

El ECU 911 recibió la llamada de la emergencia a las 07:52 y coordinó su atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La avenida Simón Bolívar es la ruta urbana más peligrosa del país, según la Agencia Nacional de Tránsito. Es la vía del caos y el descontrol, la ruta de la muerte, dicen los propios agentes de tránsito, quienes llegan a contabilizar hasta 10 accidentes diarios.

Varios factores confluyen, según los expertos, para que los índices de mortalidad en esta vía sean altos: su diseño, su estado, la señalética dispersa y desordenada y el escaso control a los conductores.

LEA: Quito: 1 754 motos han sido retenidas en lo que va de 2025

Temas
motociclista
Avenida Simón Bolivar
fallecido
Ruta Viva
siniestro de tránsito
Quito
Noticias
Recomendadas