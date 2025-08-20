Quito
Metro de Quito: proceso de contratación para mantenimiento de infraestructura fue cancelado

Pese a la falla en el proceso de contratación, el Metro de Quito aseguró que el sistema seguirá funcionando con normalidad.

   
    Uno de los trenes del Metro de Quito hace su recorrido.( Metro de Quito )
El Metro de Quito informó este 20 de agosto que el proceso de contratación pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y superestructura del medio de transporte fue cancelado.

Según explicó la entidad, esto se dio por "intermitencias" registradas en el portal del Sistema de Contratación Pública, "lo que impidió cumplir con los plazos establecidos".

Dicho proceso de contratación fue publicado el 6 de agosto con un presupuesto referencial de USD 74,1 millones y un plazo de ejecución de cuatro años y cuatro meses.

Pese a la falla en el proceso de contratación, el Metro de Quito aseguró que el sistema seguirá funcionando con normalidad.

Mientras tanto, se continuará con el mantenimiento "que ya viene ejecutando".

