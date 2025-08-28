Quito
28 ago 2025 , 10:00

Un choque entre un bus y un camión deja un fallecido y cinco heridos en Malchinguí

Una persona falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Hay cierres viales.

   
  • Un choque entre un bus y un camión deja un fallecido y cinco heridos en Malchinguí
    Elementos de los bomberos ayudan al conductor de un camión.( Bomberos Quito )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un choque entre un camión y un bus dejó un fallecido y cinco heridos la mañana de este jueves 28 de agosto en el ingreso al Parque Jerusalem, parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, a unos 25 kilómetros al norte de Quito.

La colisión se produjo en la Panamericana Norte, vía Guayllabamba - Tabacundo. Al momento, la vía se encuentra cerrada en ambos sentidos.

La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos Quito. En imágenes compartidas por la entidad se puede ver cómo los uniformados ayudan a sacar al conductor del vehículo.

Del otro lado, el bus resultó con el parabrisas destruido.

LEA: Un siniestro de un bus deja un fallecido en la vía Calacalí – La Independencia

Siniestro de tránsito en Malchinguí.
Siniestro de tránsito en Malchinguí. ( ECU 911 )

Heridos por siniestro en Machachi

A las 05:37 de este jueves, se registró un siniestro en Machachi, cantón Mejía, al sur de Quito. Un auto y un camión se chocaron.

Por fortuna, no hubo personas heridas, pero sí atrapadas en el interior del vehículo de carga.

El número de heridos está por confirmarse.

LEA: Una persona murió tras un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Temas
heridos
choque
bus
siniestro de tránsito
camión
Cuerpo de Bomberos
Pichincha
Malchinguí
Noticias
Recomendadas