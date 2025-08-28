Un choque entre un bus y un camión deja un fallecido y cinco heridos en Malchinguí

Un choque entre un camión y un bus dejó un fallecido y cinco heridos la mañana de este jueves 28 de agosto en el ingreso al Parque Jerusalem, parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, a unos 25 kilómetros al norte de Quito.

La colisión se produjo en la Panamericana Norte, vía Guayllabamba - Tabacundo. Al momento, la vía se encuentra cerrada en ambos sentidos.

La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos Quito. En imágenes compartidas por la entidad se puede ver cómo los uniformados ayudan a sacar al conductor del vehículo.

Del otro lado, el bus resultó con el parabrisas destruido.

