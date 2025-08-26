Quito
Una persona murió tras un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Ocurrió a la altura de El Troje, en el sur de la urbe. La emergencia ocurrió a las 16:50 y en la zona se produjo una fuerte congestión vehicular. Otra persona resultó herida.

   
    Los bomberos intervinieron para auxiliar a los ocupantes del automotor. ( Cortesía del Cuerpo de Bomberos )
Un siniestro de tránsito se dio, la tarde de este martes 26 de agosto de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, sur del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). La emergencia ocurrió a las 16:50 y en la zona se produjo una fuerte congestión vehicular.

El sistema ECU 911 informó que la emergencia fue reportada a las 17:36. Se coordinó la movilización de unidades y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para que atendieran el reporte.

De acuerdo con datos de las unidades de socorro, una persona falleció y otro ciudadano resultó herido y recibió la atención médica. La avenida Simón Bolívar está cerrada en sentido norte - sur carril derecho, mientras duran las tareas de atención de la alerta.

Se recomienda a los conductores que tomen rutas alternas.

