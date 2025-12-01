Quito
Más de 150 mil personas asistieron a los tres conciertos del Quitofest

En los conciertos gratuitos organizados por el Municipio de Quito, más de 150 mil personas asistieron durante los tres días del evento.

   
    Conciertos del Quitofest 2025.( Flickr )
Del 28 al 30 de noviembre, el municipio de Quito organizó una cartelera de conciertos que reunió a varios artistas tanto nacionales como extranjeros, los cuales se llevaron a cabo en el Parque Bicentenario. A este evento musical asistieron, según información de Quito Informa, más de 150 mil personas, quienes se dividieron en los tres días de concierto.

Los conciertos del Quitofest se realizaron previo a la celebración de los 491 años de fundación de la “Carita de Dios”. Entre los 12 artistas internacionales que brindaron su show se encontraron Bersuit Vergarabat de Argentina, Siddhartha de México y Los Amigos Invisibles de Venezuela. También participaron en el evento artistas y bandas nacionales como Guanaco, Gianny, Guardarraya, entre otros.

El Parque Bicentenario, que anteriormente era el aeropuerto Mariscal Sucre, fue el lugar destinado a recibir a los fanáticos de la música y al público en general que deseaba disfrutar del evento. En este espacio se incorporaron dos escenarios con la finalidad de evitar interrupciones entre artistas.

El alcalde de Quito se refirió al evento y mencionó: “Se ha demostrado que tener dos escenarios es muy eficiente. Permite el cambio de bandas sin que la música se detenga. Que 150 mil personas hayan disfrutado sin incidentes dice mucho de la organización”.

    Conciertos del Quitofest 2025. ( Flickr )
    Conciertos del Quitofest 2025. ( Flickr )
    Conciertos del Quitofest 2025. ( Flickr )
    Conciertos del Quitofest 2025. ( Flickr )
