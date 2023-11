Metro de Quito: Pabel Muñoz dice que la medida cautelar contra el Metro de Quito no tiene fundamentos

El reinicio de operaciones del Metro de Quito sigue programado para el viernes, 1 de diciembre de 2023. Así lo confirmó el alcalde Pabel Muñoz, luego de que el abogado especialista en temas de tránsito, Carlos Quinchuela, presentara una medida cautelar, alegando que los operadores no cuentan con licencias de conducir apropiadas.

"Están planteando una cosa que no tiene ningún fundamento. Lo que tenemos son operadores del Metro, no conductores", explicó. E indicó que el Metro tiene una vía exclusiva "en la que no se van a cruzar vehículos, ni habrá agentes para pedir la licencia".

Agregó que la Ley de Transporte Terrestre no regula el transporte subterráneo. Existe un vacío legal, por lo que desde el Municipio ya se pidió una regulación. Según Muñoz, los operadores tienen certificaciones acreditadas por Transdev y Metro de Medellín después de más de 3 000 km de recorrido y las horas necesarias de capacitación.

Hasta el martes 28, más de 200 mil cuentas fueron abiertas, lo que da cuenta de la aceptación que tiene en la ciudadanía este sistema de transporte. “Esta es la obra más importante del país, estamos poniendo sobre todas las cosas el interés de la ciudad. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir ese despropósito”, enfatizó.