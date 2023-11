"Con el inicio de operaciones del Metro y sus conductores sin licencia , se pone en evidente peligro la seguridad vial como derecho; así como la seguridad jurídica por no respetar las normas previamente establecidas", contó a Ecuavisa.com el abogado de tránsito Carlos Quinchuela Villacís , quien presentó el recurso.

Daniel Pérez, abogado de tránsito, coincide en que hay vacíos en la Ley para definir el tipo de licencia que se debe aplicar. Para él, la que correspondería es la profesional E1 "para vehículos de cuatro ruedas o más diseñados para el transporte comercial o del estado con una capacidad de carga desde 3.6 toneladas. Incluye vehículos especiales de transporte férreo como: ferrocarriles, autoferros, tranvías, etc.

No obstante, de las 90 personas que manejarán los trenes, no todas tienen una licencia unificada. De hecho, Ecuavisa.com conoció el caso de un operador que tiene la licencia Tipo B (Sportman) y ya ha sido capacitado para conducir un tren. Además, su profesión no tiene que ver con temas ferroviarios y se dedicaba a otras actividades antes de llegar al Metro.