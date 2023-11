Metro de Quito: más de 180 000 personas han creado la cuenta ciudad

Pero no solo esta gestión convocó a la gente, también llegaron quienes aún no han creado su Cuenta Ciudad para acceder al servicio. “No puedo hacerlo, no tengo Internet y desconozco lo que debo hacer”, expresó María Sarango.

Si aún no ha sacado su cuenta, lo puede hacer con su número de cédula mediante la pagina www.metrodequito.gob.ec. Esto ayudará para que el proceso del viaje sea mucho más ágil.

