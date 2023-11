Quito: el Gallito de la Catedral será el personaje que promoverá la Cultura Metro

El alcalde Pabel Muñoz López y el gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq), Víctor Hugo Villacrés, anunciaron hoy, lunes 27 de noviembre de 2023, que el tradicional personaje del Gallo de la Catedral será la imagen de la Cultura Metro de cara al inicio de la operación comercial que comenzará parcialmente mañana en las 15 estaciones.

Develaron su imagen al final del enlace Frecuencia Quiteña ante el aplauso generalizado de los asistentes. "Recuerden a ese borrachito que, en su época, pasaba insultando y le decía todo lo que se le ocurría al gallito. Un día, los quiteños le hicieron una pasada y simularon que el animalito bajó y le dieron un escarmiento para que sea un buen ciudadano".

Con esa historia, el Municipio busca que la gente identifique al gallito como el personaje que cuida al Metro y los usuarios aprendan a querer y cuidar al servicio. El objetivo es que no boten basura, no destruyan las instalaciones, no vandalicen los trenes, asientos, etc. Tampoco que pinten grafitis.

En medio del enlace, Muñoz dijo que el mayor Luzuriaga, de la Policía Nacional, será el jefe de seguridad en los andenes y paradas del moderno sistema de transporte.

Le puede interesar: Metro de Quito comenzará a funcionar parcialmente desde el 28 de noviembre