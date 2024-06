¿El Metro de Quito necesita como gerente a un burócrata o a un técnico?

Ahora -acota el veedor- a Parra le tomará siquiera dos o tres meses empaparse de las lógicas y administración del Metro , lo cual no es fácil y más con la necesidad urgente de contar con un contrato de mantenimiento. Los tiempos se acortan ya que el Municipio prevé contratar el mantenimiento correctivo de los trenes hasta julio de 2024 . En tanto, las unidades van a necesitar de ese tipo de procedimiento cuando cumplan 120 mil kilómetros de recorrido, lo cual sucederá entre septiembre y octubre del presente año.

Para Fernando Sancho , subcoordinador de la Veeduría del Metro, el perfil del nuevo gerente debe orientarse hacia un funcionario con experiencia en la gestión de sistemas ferroviarios. A su juicio, el principal problema es que a la obra más emblemática en la historia de la capital se la ha politizado. Se ha puesto como gerentes a funcionarios que no conocen del tema.

¿Cuál es la trayectoria de Parra? El nuevo gerente es economista con experiencia en planificación de áreas estratégicas del sector público. Fue secretario técnico del Comité Interinstitucional en la Secretaría Técnica para el cambio de matriz productiva , asesor de Senplades. Se desempeñó como subsecretario de Seguimiento y Evaluación, consultor para el Plan de reestructura institucional del IESS, etc.

El Concejo Metropolitano creo la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq), el 12 de abril de 2012, y se nombró como su gerente a Edgar Jácome . Desde esa fecha hasta la actualidad, en el sistema de transporte más moderno del país se ha nombrado a 10 personas para ese cargo. El último es Juan Carlos Parra , quien reemplaza a Víctor Hugo Villacrés que renunció la semana pasada, en medio de fuertes críticas, porque en un año de gestión no logró concretar el contrato de mantenimiento, entre otros problemas.

Los integrantes de la Veeduría del Metro enviaron un oficio a Parra para que sean recibidos y trabajar juntos. A su juicio, él debe trabajar en dos bloques. El primero es sacar todo lo que tenga de contratos pendientes. El otro es resolver, de forma inmediata, los inconvenientes que vienen acarreándose de años anteriores como lo que pasa en Solanda, la seguridad y comunicaciones.

Frente esas inquietudes, desde el Municipio ha indicado que las prioridades de la nueva administración serán continuar con el proceso de mediación sobre el mantenimiento de los trenes, liderar el proyecto de ampliación de la ruta hacia La Ofelia y fortalecer el relacionamiento con la empresa operadora para mantener los indicadores de calidad que se han tenido hasta el momento.

"Es el momento de actuar sobre la base de lo definido, vamos adelante por el bien de la Empresa y la ciudadanía", dijo Parra. Mientras que el alcalde Pabel Muñoz López señaló que el nuevo gerente es un profesional de primer nivel y que cuenta con su respaldo.

Para Juan Francisco Arias, ingeniero y especialista en transporte, la gerencia del Metro debe tener una dualidad de habilidades. Es decir, el funcionario debe conocer primero la normativa del sector público. Por otro lado, se necesita una competencia técnica de aspectos ferroviarios y planificación del transporte que viene asociada con el Metro.

"En caso de que no pueda encontrarse un perfil que se ajuste a esos campos, es necesario compensar con asesorías especializadas y complementos técnicos que puedan suplir esas deficiencias", manifestó Arias. No obstante, en el país no existe un profesional que cumpla esos parámetros de forma integral.

