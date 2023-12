El documento dice que la petición de medidas cautelares, en el presente caso, no cumple los requisitos exigidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional . "Se niega la petición de medidas cautelares realizada por el accionante, puesto que como bien lo refiere el máximo órgano de interpretación constitucional , al no demostrarse el peligro en la demora y la verosimilitud de la protección requerida , esta puede ser conseguida por medio de una garantía de conocimiento".

Con esto, la operación comercial del Metro de Quito iniciará con normalidad, el próximo 1 de diciembre y no se suspenderá.

Por este tema, Muñoz dijo ayer que “están planteando además una cosa que no tiene ningún fundamento. Lo que tenemos son operadores del Metro, no conductores”.

Y añadió: “dos tinterillos que no le van a someter a tres millones de quiteños a sus caprichos... las cabinas de operación no tienen conductores y el Metro tiene una vía exclusiva en la que no se van a cruzar vehículos, ni habrán agentes para pedir la licencia (...) Esperemos que la justicia no le haga el juego a esta muestra de mediocridad, Quito no se merece”, afirmó.

Expresó que las autoridades municipales harían todo lo que esté a su alcance para impedir ese despropósito. A su criterio, la Ley de Transporte Terrestre no regula el transporte subterráneo, por tanto hay un vacío legal y pidió una regulación. Los operadores tienen certificaciones acreditadas por Transdev y Metro de Medellín después de más de 3 000 km y muchas horas de capacitación.

