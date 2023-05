Metro de Quito: un tren quedó varado entre las estaciones de La Alameda y El Ejido

Las operaciones comerciales del Metro continuaron este miércoles 4 de mayo de 2023. Roberto Custode, gerente de operaciones de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, informó que un tren paró su funcionamiento por la imprudencia de un usuario, a las 07:47, quien activó un mecanismo de emergencia que paró el tren.

Lo informó en una entrevista radial. "Tuvimos una acción inadecuada de un usuario al interior de unos de los trenes que se movilizaba, de sur a norte, en horas de la mañana".

En individuo accionó una tiradera de emergencia y el tren entró en modo de bloqueo y no pudo activarse la unidad por sí misma. Se hizo una maniobra de rescate con otro tren que enganchó al bloqueado para remocarlo hacia la zona de talleres y cocheras.

Alrededor de 60 pasajeros fueron evacuados y esperaron la llegada de otra unidad del Metro, en dirección norte - sur. Según Custode, la emergencia fue resuelta con eficiencia. "Esta acción de un ciudadano afectó en más de 45 minutos la operación del sistema y nos obligó a realizar actividades que afectan la transportación de la gente".

Aseguró que en la fase de inducción dinámica no se reportaron problemas de esa índole. El tren quedó varado entre las estaciones de La Alameda y El Ejido. "No descartamos que haya gente busca generar caos en las estacione. He visto que se pone a gritar y azuzar a otros para hacer actos negativos".

