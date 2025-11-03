Quito
Cuerpo de Bomberos de Quito rescata a cinco excursionistas extraviados en el Rucu Pichincha

Los rescatistas localizaron a los cinco excursionistas desorientados y los trasladaron a un punto seguro, donde se reunieron con sus familiares.

   
    Equipo de rescatistas junto a los excursionistas. ( Cuerpo de Bomberos de Quito )
Cinco excursionistas fueron rescatados la noche del domingo 2 de noviembre por el Cuerpo de Bomberos de Quito, tras haberse extraviado en la parte alta del Rucu Pichincha, durante el feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

De acuerdo con la institución, la alerta llegó a la central de emergencias, lo que permitió activar un operativo de búsqueda y rescate en montaña.

Un equipo especializado ascendió al volcán en condiciones de baja visibilidad y terreno irregular, hasta localizar a los cinco excursionistas, quienes no podían descender por sus propios medios.

En el lugar, los rescatistas les proporcionaron hidratación y atención médica preventiva, y posteriormente los acompañaron hasta un punto seguro, donde se reunieron con sus familiares.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recomendó que quienes realicen excursiones en montaña planifiquen la visita con guías certificados, lleven equipo adecuado y eviten ascender de manera no acompañada o durante la noche.

