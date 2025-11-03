Cuerpo de Bomberos de Quito rescata a cinco excursionistas extraviados en el Rucu Pichincha

<b>Cinco excursionistas</b> fueron rescatados la noche del domingo 2 de noviembre por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cierre-total-ruta-viva-siniestro-transito-seis-heridos-HB10336540 target=_blank>Cuerpo de Bomberos de Quito</a>, tras haberse extraviado en la parte alta del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/tormentas-electricas-cuatro-recomendaciones-mantenerse-salvo-JF10154692 target=_blank>Rucu Pichincha</a>, durante el feriado nacional<b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-dos-fallecidos-siniestro-transito-1-noviembre-JF10370009 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/sobreviviente-explosion-tanquero-ruta-viva-esposa-ayuda-AE10361540 target=_blank></a>