Tormentas eléctricas | Cuatro recomendaciones para mantenerse a salvo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que en las regiones de la Sierra y el Oriente habrá <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tormenta-electrica target=_blank>tormentas eléctricas</a> y lluvias intensas</b> durante toda la semana. Este fenómeno<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/iess-declaro-emergencia-compra-farmacos-dar-solucion-falta-medicinas-OF10153836 target=_blank></a></b>