Quito
22 sep 2025 , 15:23

Tormentas eléctricas | Cuatro recomendaciones para mantenerse a salvo

Este fenómeno atmosférico se presentará con mayor frecuencia en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Napo, Sucumbíos y Morona Santiago.

   
    Torméntas eléctricas en Ecuador( Ecuavisa )
Fuente:
INAMHI
Fuente:
Bomberos Quito
user placeholder

Juan Pablo Carrera
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que en las regiones de la Sierra y el Oriente habrá tormentas eléctricas y lluvias intensas durante toda la semana.

Este fenómeno atmosférico se presentará con mayor frecuencia en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Napo, Sucumbíos y Morona Santiago.

En ese sentido, el personal de Cuerpo de Bomberos de Quito compartió una serie de consejos sobre qué hacer en caso de una tormenta eléctrica, esto tras la intensa lluvia pintó a Quito de blanco el domingo 21 de septiembre.

Desconectar los aparatos

Respecto a los hogares, debido a las altas descargas de energía, la entidad recomienda desconectar los aparatos eléctricos que no sean imprescindibles. Además, se recomienda hacerlo en aparatos con un uso de rango alto y moderado de electricidad, como computadoras, microondas, televisores entre otros.

No refugiarse bajo árboles y cerca del agua

Si la tormenta eléctrica sucede mientras las personas se encuentran fuera de casa, como primer punto se recomienda no quedarse bajo los árboles, en cerros o cerca de lugares con gran acumulación de agua. La razón es que estos puntos tienen mayor posibilidad de atraer rayos o, en el caso de los troncos, podrían caer sobre una persona y causarle lesiones graves.

Árbol caído en Quito por el clima
Árbol caído en Quito por el clima ( Quito Informa )

No conducir y no acercarse a los autos

Para los conductores, se recomienda que, mientras dure la tormenta eléctrica, se estacione en un lugar seguro y apague el motor. Los bomberos recuerdan que, al haber lluvias de gran cantidad, crecen las posibilidades de accidentes de tránsito.

La Municipalidad de Quito añade tampoco se debe tocar las partes metálicas de los vehículos. Esto es, en particular, porque los autos, camionetas o unidades con gran parte de partes metálicas acumulan gran cantidad de energía que puede ser hasta mortal para los transeúntes.

Refugiarse en lugares cerrados

Por último, se recomienda a toda la ciudadanía refugiarse en lugares seguros. Esto es, sectores cerrados y alejados de cualquier toma de energía que atraiga gran cantidad de voltios.

