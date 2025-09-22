La Policía investiga el secuestro de dos gendarmes en Otavalo

Dos policías fueron secuestrados la mañana de este lunes 22 de septiembre en Otavalo, provincia de Imbabura. El caso se encuentra en investigación.

Según el parte policial, se trata de los servidores Sgos. Pala Orozco Washington Germán y Cbos. Limaico Guamán Emerson Fabricio.

Ellos habrían enviado un mensaje de texto en el que decían que fueron secuestrados en el sector de San Roque, vía antigua a Otavalo.

Los gendarmes se dirigían al Distrito Valle del Amanecer para cumplir "actividades de servicio en apoyo a la caravana de la señora vicepresidenta de la República en la ciudad de Otavalo".

Cabe recordar que la sede de la Vicepresidencia se trasladó temporalmente a Otavalo, tras el anuncio de las movilizaciones a causa de la eliminación al subsidio al diésel.

Hasta la publicación de esta nota, la Policía no ha brindado más información sobre el caso o si guarda relación con las protestas sociales.

Otavalo es una de la ciudades que registran manifestaciones desde la mañana de este lunes por el alza del precio del diésel.