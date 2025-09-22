Seguridad
22 sep 2025 , 07:08

Dos criminales fueron abatidos y calcinados en Santa Ana, Manabí

Los cuerpos y la motocicleta en la que se movilizaban quedaron reducidos a cenizas en plena calle.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Dos hombres murieron calcinados la tarde de este domingo 21 de septiembre en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Según las primeras investigaciones, las víctimas habían atacado a tiros a una familia y, en medio de la confrontación, fueron abatidos.

Los cuerpos y la motocicleta en la que se movilizaban quedaron reducidos a cenizas en plena calle. Testigos señalaron que las llamas se desataron en cuestión de segundos, consumiendo el vehículo y provocando la muerte de los dos hombres, que quedaron tendidos sobre la calzada.

Aunque en un inicio se difundió la versión de que los fallecidos fueron linchados por habitantes de la zona, la Policía Nacional lo descartó. El jefe del distrito 24 de Mayo, Horacio Pérez, explicó que los sospechosos abrieron fuego contra una familia, dejando a tres de sus integrantes heridos, y que fueron los mismos agredidos quienes repelieron el ataque.

Las autoridades investigan si alguno de los disparos ocasionó la explosión del tanque de combustible que derivó en el incendio de la motocicleta.

El fuego fue controlado por personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Ana, mientras agentes de Criminalística levantaron los cadáveres y levantaron 55 restos de bala hallados en la escena.

Hasta el cierre de este reporte no se habían confirmado los nombres ni las edades de los fallecidos. Los tres heridos permanecen bajo resguardo policial en casas de salud de la localidad.

