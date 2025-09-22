Ecuador
22 sep 2025 , 13:50

Manifestantes amedrentaron a un equipo de Ecuavisa en Latacunga

Los manifestantes intimidaron a un periodista y su camarógrafo con gritos e improperios, incluso arrojaron agua al comunicador.

   
  • Manifestantes amedrentaron a un equipo de Ecuavisa en Latacunga
    Cotopaxi concentra este lunes una parte de las manifestaciones contra la Administración de Daniel Noboa. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un equipo periodístico de Ecuavisa fue amedrentado la mañana de este lunes 22 de septiembre mientras cubría en directo la jornada de protestas contra el Gobierno Nacional en la vía Panamericana Sur, en Latacunga.

El periodista Paul Romero y su camarógrafo fueron rodeados por un grupo de manifestantes en el momento en que transmitían en vivo. Los manifestantes los intimidaron con gritos e improperios e incluso arrojaron agua al comunicador.

Lea también: Paro nacional en Ecuador: organizaciones y colectivos de Azuay se unirán desde el 23 de septiembre a las movilizaciones

Tras finalizar la transmisión, Romero intentó dialogar con los manifestantes para calmar los ánimos y continuar con su labor periodística.

Cotopaxi concentra este lunes una parte de las manifestaciones contra la Administración de Daniel Noboa.

El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este lunes que no cederá ante los que, según dijo, quieren "desestabilizar" el país, que afronta la amenaza de un paro nacional liderado por la Conaie contra el alza del diésel.

"Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro", dijo Noboa durante un acto público en Cotopaxi.

Revise además: Paro nacional en Ecuador | Carolina Jaramillo asegura que la fuerza pública ha dispersado movilizaciones

El jefe de Estado dijo que tampoco se irá de Cotopaxi, a cuya capital (Latacunga) trasladó de forma temporal la sede del Ejecutivo poco después de eliminar el subsidio de diésel, lo que dirigentes indígenas consideraron como una provocación al ser el sector una zona de alta concentración indígena.

Temas
protestas
paro nacional
Daniel Noboa
Cotopaxi
Latacunga
Noticias
Recomendadas