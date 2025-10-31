Un sujeto robó la mochila a una joven, pero fue capturado tras un resbalón en el Centro Histórico de Quito

Después de arranchar la mochila a una pasajera en el bus, el sospechoso corría por la calle Chimborazo, en el centro de Quito.

En la esquina, el delincuente resbaló con el excremento de una mascota y cayó al piso, situación que fue aprovechada por sus dos perseguidores, que lo sujetaron, lo golpearon y evitaron que huyera.

Para completar la mala suerte del sospechoso, en ese momento por coincidencia pasaba por ahí un policía en moto que iba rumbo a su casa.

El hecho ocurrió detrás de la Escuela de Policía de San Diego, dos uniformados llegaron para colaborar en la captura de este sujeto que tras verificar su identidad se descubrieron sus antecedentes por robo.

La asustada joven perjudicada vivió momentos de tensión, pero esta vez recupero sus pertenencias.

Los dos ciudadanos extranjeros que capturaron al ladrón prefirieron guardar su identidad y comentaron el hecho.

