02 nov 2025 , 10:58

Quito: Dos personas murieron por siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar

El sábado 1 de noviembre, dos personas fallecieron siniestros de tránsito en distintos tramos de la avenida Simón Bolívar, en los sectores de La Argelia yLoma de Puengasí.

   
  Quito: Dos personas murieron por siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar
    Imagen del auto blanco en el que cayó un árbol en la avenida Simón Bolívar en Quito, el 1 de noviembre.( ECU 911 )
Dos personas fallecieron en distintos siniestros de tránsito ocurridos en la avenida Simón Bolívar de Quito el sábado 1 de noviembre, informó el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

La primera muerte ocurrió a las 07:30 en el sector de La Argelia, por un choque entre un automóvil y una motocicleta.

Los equipos de emergencia indicaron que lamentablemente el conductor del vehículo liviano falleció. Personal de Medicina Legal asistió para levantar el cuerpo, pero mientras se desarrollaba la actividad, un intenso tráfico se generó en el sur de Quito.

Alrededor de ocho horas después, a las 15:30, un árbol cayó sobre un vehículo blanco en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Puengasí.

Imagen del árbol que cayó sobre un auto en la avenida Simón Bolívar de Quito, el 1 de noviembre.
Imagen del árbol que cayó sobre un auto en la avenida Simón Bolívar de Quito, el 1 de noviembre. ( ECU 911 )

Los organismos de primera respuesta comunicaron que el evento dejó al conductor fallecido y a un acompañante suyo herido.

Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona para atender la emergencia e indicaron que la lluvia y las ráfagas de viento debilitaron el tronco del árbol.

