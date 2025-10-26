Quito
Quito | Cierre total de un tramo de la Ruta Viva por siniestro de tránsito que dejó seis heridos

Un vehículo tipo ambulancia, que pertenece a una institución privada, se volcó en sentido Quito - Valle.

   
    Un tramo de la vía se cerró totalmente.( Bomberos Quito )
Un tramo de la Ruta Viva, a la altura de Yazaranapata, en el nororiente de la capital, se cerró totalmente por un siniestro de tránsito. Un vehículo tipo ambulancia, que pertenece a una institución privada, se volcó en sentido Quito - Valle, cerca de las 08:00 del domingo 26 de octubre.

El personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención pre hospitalaria a seis heridos. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre total de la vía que conduce al aeropuerto.

Hasta el sitio llegaron dos ambulancias y un vehículo de rescate de Bomberos Quito. Las víctimas sufrieron varias lesiones luego de que el automotor perdiera pista y se volcara. Los afectados fueron trasladados a casas de salud.

