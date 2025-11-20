Concejo Metropolitano de Quito: fricciones entre el concejal Merino y el alcalde Muñoz por polémico contrato de hornado

Eran las 13:42 de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, cuando el alcalde de Quito, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pabel-munoz target=_blank>Pabel Muñoz López</a></b>, terminó abruptamente la sesión número 165 del Concejo Metropolitano. Lo hizo muy enojado con el<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fabian-iza-conoce-la-receta-del-hornado-y-con-su-ingrediente-llega-a-la-alcaldia-de-ruminahui-XY4562462 target=_blank></a></b>