Quito
20 nov 2025 , 20:31

Concejo Metropolitano de Quito: fricciones entre el concejal Merino y el alcalde Muñoz por polémico contrato de hornado

El Burgomaestre terminó la sesión muy molesto, este 20 de noviembre de 2025. ”Vaya a hacer campaña afuera de este pleno y deje de faltarnos al respeto", dijo. El contrato para el evento municipal fue declarado desierto, el pasado 13 de noviembre de 2025.

   
    Momento en que interviene el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en la sesión del Concejo Metropolitano.( Captura de pantalla )
Eran las 13:42 de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, cuando el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, terminó abruptamente la sesión número 165 del Concejo Metropolitano. Lo hizo muy enojado con el concejal Wilson Merino Rivadeneira, quien criticó un proceso de contratación de un “hornado lujoso” planificado para un evento del Municipio para aproximadamente 4 800 porciones.

”Vaya a hacer campaña afuera de este pleno y deje de faltarnos al respeto...y si no quiere salga de sala...ya basta, no venga aquí con shows concejal (...) concejal fuera del Pleno”, manifestó el Burgomaestre, visiblemente molesto, durante la sesión mientras el edil intentaba tomar la palabra. También pidió que le cierren completamente el audio del concejal Merino.

La polémica surgió hace más de una semana cuando se conoció que el proceso de contratación para el Servicio de producción, organización y desarrollo de la jornada de integración y fortalecimiento institucional del Municipio de Quito fue declarado desierto, el pasado 13 de noviembre de 2025. Por eso, hoy, Merino le insistía a Muñoz que cómo se pretendía contratar un festejo de USD 193 044 por un evento que incluía la contratación de un local, luces. audio, sonido, mesas y carpas. De otro lado, la Alcaldía tenía previsto cancelar USD 72 mil por 4 800 porciones de hornado, lo cual implica que cada plato costaría USD 15, lo cual generó polémica y críticas.

El alcalde Muñoz, de su parte, le recordó a Merino un contrato de USD 8 000 de la Agencia de Desarrollo Económico (Conquito), por un catering de USD 40 por persona, que habría presentado el edil en su agenda legislativa. En esos momentos, el concejal Diego Garrido increpó a Merino durante la sesión y se le acercó en señal desafiante.

