Aluvión en La Comuna y La Gasca dejó secuelas de dolor y angustia al cumplir un año

Graciela Mora es representante de los afectados y cuenta que aproximadamente 16 menores de edad se quedaron en la orfandad. También hay gente que todavía no se recupera de las lesiones. "Hubo personas a las que se les gangrenaron las extremidades inferiores. A un compañero le amputaron la pierna . Tres personas necesitan ingresar a quirófano, pero no hemos tenido ayuda del Gobierno y del Municipio".

Entre los moradores se organizaron para readecuarla y alcanzaron a levantar los baños y una parte del cerramiento . Sin embargo, el Municipio suspendió las obras cuando terminaron de construir las baterías sanitarias. “ El alcalde me dijo que le envíe un oficio para atendernos y no nos ha hecho caso. Le envié tres cartas y no ha hecho nada. Hay mucha indolencia”.

Otro problema es que no pueden reconstruir completamente la cancha para dejarla como era antes. "Nos ofrecieron que la iban a readecuar y dejarla mejor de lo que estaba, pero no lo cumplieron. Tampoco en los temas de salud, huérfanos y sobrevivientes".

Rolando Maila: "perdí mi pierna derecha por la fuerza del aluvión

Segundo Chalco: "La casa no sirve y debe ser derrocada"

"La casa de mi hija está a lado de la cancha de ecuavóley y recibió toda la fuerza provocada por el golpe del aluvión que comenzó en la quebrada El Tejado, ubicada a dos cuadras de aquí.

Imagínese los golpes que aguantó esta vivienda. Ese día bajaron piedras, troncos de árboles, lodo y abundante basura que se impactaron contra este inmueble. Era como una pesadilla lo que vivimos ese 31 de enero del 2022.

Se destrozaron paredes, puertas, columnas y ventanas. Tuvimos que abrir huecos para sacar las grandes cantidades de lodo que se acumularon aquí. Nos quedamos sin nada, hasta unas mediaguas que tenía para arrendar se acabaron completamente. Hubo muchos ofrecimientos, de parte de las autoridades, pero nada se cumplió.

Me regalaron unos bloques para levantar un muro de contención que separa a mi propiedad de la cancha, pero estos eran demasiado delgados y no me sirvieron. Más bien tuve comprar otros bloques para terminar la pared grande. No podía quedarme expuesto a la calle con tanta delincuencia que acecha todo el tiempo.

