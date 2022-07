Los familiares de las víctimas del aluvión en La Comuna y La Gasca esperan apoyo

Los damnificados del aluvión en La Comuna y La Gasca, noroccidente de Quito, registrado el 31 de enero del 2022, aseguran que los compromisos de ayuda ofrecidos por las autoridades municipales no se han cumplido como esperaban.

En la zona cero de la tragedia se colocó una gigantografía con las fotografías de las 29 personas que perdieron la vida. La gente del lugar aseguró que muchos heridos están en la lista de espera para una intervención quirúrgica. “Lo único que hizo el Municipio fue limpiar las calles”, manifestó Graciela Mora, representante de los afectados.

Afirmaron que no cumplieron, se preguntan dónde quedó la reconstrucción de la zona y las becas para los niños que perdieron a sus padres. “El bono de orfandad del fondo Quito Solidario hasta ahora, en seis meses, no nos dan respuesta”, dijo Janeth Cañaveral.

“Yo fui arrastrado por el aluvión y quedé con secuelas, tengo una luxación en el hombro izquierdo y rotura de ligamentos en mi pierna derecha que requiere una cirugía. Acudí a los hospitales públicos, me han evaluado y me han dicho que no cuentan con los insumos”, contó Diego Chamorro.

Ante las críticas, Fernando Chamorro, secretario de Inclusión del Municipio, manifestó que la asignación de recursos para ayudar a los damnificados se hace con transparencia y con informes técnicos – económicos como ha pedido el directorio del fondo Quito Solidario.

La Secretaría de Inclusión del Municpio de Quito sostiene que sí se ha trabajado, pero los vecinos afirman que los vecinos del barrio con sus recursos estaban construyendo los baños en la cancha de ecuavoley, pero el Municipio clausuró la obra.

“Señores, resuelvan por favor, porque nuestro dolor nos sique complicando la vida”, acotó Mora.

Ante eso, Fernando Chamorro manifestó que la obra fue suspendida porque “así como hay gente que quiere que se abra la cancha, señoras nos han dicho en las asambleas que no quieren que se habilite ese espacio porque es un lugar donde hay apuestas, se trafica drogas y se expende licor”.

El próximo domingo en la cancha se celebrara una ceremonia religiosa para recordar a las víctimas y analizar cómo están las cosas en La Gasca y la Comuna de Santa Clara de San Millán.