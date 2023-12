Al momento, los extrabajadores y el Sindicato realizan las acciones legales para evitar que estas maniobras judiciales y actos societarios no se consuman, acotó Andrade.

A su juicio, se trata de un movimiento societario que podría ser una acción colusoria; es decir, dos o más personas naturales o jurídicas podrían ponerse de acuerdo clandestinamente para perjudicar a terceros. Ante eso, Andrade y sus representados están sacando copias de la demanda para ver su alcance y tomar medidas.

El jurista recordó lo que pasó con Diario Hoy, el cual no circula desde 2014. Han pasado casi 10 años y sus extrabajadores y jubilados no han podido cobrar sus liquidaciones y pensiones. "¿Qué pasó ahí? Dejaron una empresa en esqueleto y nosotros no lo vamos a permitir. Por eso, conformamos el Sindicato y el Comité Especial para que inmediatamente se solicite medidas cautelares e impedir la venta de los activos".

También analizan tomar medidas legales como prohibiciones de enajenar bienes. Se han presentado diligencias para quitar el velo societario y llegar al verdadero dueño del medio de comunicación, Ángel Remigio González, conocido como el "fantasma".

Tienen previsto enviar una carta al presidente Daniel Noboa Azín para que, dentro de sus competencias, tome las medidas necesarias en los organismos de control que le corresponden.

