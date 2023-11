Quito: los empleados de El Comercio realizaron un plantón pacífico en las afueras del Ministerio de Trabajo

Los extrabajadores y jubilados de Diario El Comercio realizaron un plantón pacífico, la mañana de hoy, jueves 30 de noviembre de 2023, en las afueras del edificio del Ministerio del Trabajo, ubicado en la avenida República del Salvador y Suiza, hipercentro de Quito.

Tenían prevista una reunión con la ministra del ramo, Ivonne Núñez Figueroa, a las 10:30, para pedirle que se cumplan las leyes laborales y les paguen las liquidaciones y jubilaciones pendientes. No obstante, su abogado, Washington Andrade Escobar, se quejó que de último momento les cancelaron la cita y no les dieron fecha para otro encuentro. "Lamentablemente se reunió con un grupo que no ejerce la representación, puesto que el único grupo legalmente constituido que ejerce la representación de los trabajadores activos es el sindicato".

El pasado 6 de noviembre, los empleados crearon un sindicato (Sintracom), cuya directiva fue inscrita en el Ministerio del Trabajo y se aprobó el estatuto.

