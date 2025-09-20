Simpatizantes de Daniel Noboa realizan plantón en la Corte Constitucional en apoyo a la Asamblea Constituyente

Este sábado 20 de septiembre de 2025, simpatizantes del presidente de la República, Daniel Noboa, se congregaron en los exteriores de la Corte Constitucional para realizar un plantón pacífico.

El objetivo fue exigir que se declare constitucional el decreto presidencial que busca convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución en Ecuador.

Lea: La decisión del ejecutivo sobre la Asamblea Constituyente generó rechazo en los ámbitos político y jurídico

Los ciudadanos se manifestaron con pancartas, banderas y consignas de apoyo al mandatario. Frases como “¡Daniel amigo, el pueblo está contigo!” se escucharon entre la multitud que, según manifestaron los asistentes, fue una autoconvocatoria ciudadana sin vínculos partidistas.

El presidente Noboa firmó un decreto ejecutivo que solicita a la Corte Constitucional que califique como constitucional su propuesta para activar un proceso constituyente.

Su argumento es que el actual marco legal presenta limitaciones que impiden una transformación profunda del Estado, especialmente en temas de seguridad, economía y estructura institucional.

Le puede interesar: De las 46 entrevistas que Daniel Noboa ha dado, 19 fueron en radios locales