20 sep 2025

Simpatizantes de Daniel Noboa realizan plantón en la Corte Constitucional en apoyo a la Asamblea Constituyente

Ciudadanos exigen que se apruebe el decreto presidencial para iniciar el proceso de una nueva Constitución en Ecuador.

   
    Simpatizantes del Presidente de la República Daniel Noboa, acudieron a un Plantón en la Corte Constitucional, para exigir se declare constitucional el decreto que promueve una nueva Constituyente y retorne al CNE.( API / Rolando Enríquez )
Redacción
Este sábado 20 de septiembre de 2025, simpatizantes del presidente de la República, Daniel Noboa, se congregaron en los exteriores de la Corte Constitucional para realizar un plantón pacífico.

El objetivo fue exigir que se declare constitucional el decreto presidencial que busca convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución en Ecuador.

Lea: La decisión del ejecutivo sobre la Asamblea Constituyente generó rechazo en los ámbitos político y jurídico

Los ciudadanos se manifestaron con pancartas, banderas y consignas de apoyo al mandatario. Frases como “¡Daniel amigo, el pueblo está contigo!” se escucharon entre la multitud que, según manifestaron los asistentes, fue una autoconvocatoria ciudadana sin vínculos partidistas.

El presidente Noboa firmó un decreto ejecutivo que solicita a la Corte Constitucional que califique como constitucional su propuesta para activar un proceso constituyente.

Su argumento es que el actual marco legal presenta limitaciones que impiden una transformación profunda del Estado, especialmente en temas de seguridad, economía y estructura institucional.

Le puede interesar: De las 46 entrevistas que Daniel Noboa ha dado, 19 fueron en radios locales

Daniel Noboa insiste en una Asamblea Constituyente

La tarde de este sábado, el Presidente realizó una nueva convocatoria a consulta popular para tratar la Asamblea Constituyente, por ello derogó el decreto ejecutivo que previamente fue suspendido por la Corte Constitucional.

Mediante el decreto ejecutivo 152, firmado desde Quito el 20 de septiembre, Noboa derogó lo dispuesto la víspera en el decreto 148 que disponía al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar con el proceso electoral y adjuntar la pregunta a la papeleta de la consulta popular prevista para este año.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral acató lo dispuesto por la Corte Constitucional y no incluyó en la consulta popular la instalación de una Asamblea Constituyente.

Posteriormente, el CNEaprobó mediante moción que la pregunta del Ejecutivo sea remitida a la Corte Constitucional para que esta se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La decisión se tomó con cuatro votos a favor durante la sesión virtual del organismo y no dieron un plazo establecido para la decisión de los magistrados, aunque exhortaron a que su dictamen sea en el menor tiempo posible. Así, la propuesta del presidente quedará en la lista de espera por tiempo indefinido.

