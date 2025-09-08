Política
08 sep 2025 , 13:24

La renovación del CNE es otra de las deudas del Consejo de Participación

El concurso para designar a dos consejeros del CNE se reactiva con la instalación de los académicos encargados de elaborar el banco de preguntas para el examen escrito de la próxima semana. pero, cuatro de los cinco miembros del órgano electoral están prorrogados.

   
Fuente:
Propio
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es otra de las deudas del Consejo de Participación Ciudadana. Este lunes 8 de septiembre de 2025 se reactivó el proceso de selección de dos nuevos integrantes de ese organismo después de dos años paralizado.

Los actuales consejeros cumplieron su periodo: dos en noviembre de 2021 y los otros tres en noviembre del año pasado. Hoy, los catedráticos se instalaron para elaborar 420 preguntas que serán sorteadas en el examen escrito del 15 de septiembre.

Pero este proceso inició con tropiezos, pues dos de los siete renunciaron. Hay 163 postulantes inscritos. Ellos deberán sustentar, por sorteo, uno de los 60 casos prácticos que también elaborarán los catedráticos.

Le puede interesar: Elecciones 2025 | Miembros de las juntas receptoras del voto ya pueden cobrar su incentivo

La prueba escrita y el caso práctico

Entre la prueba escrita y el caso práctico sumarán 50 puntos. El resto de la nota ya se definió hace dos años con la calificación de méritos, antes de varias trabas relacionadas con sentencias judiciales, renuncia de comisionados, denuncias de irregularidades y falta de pronunciamientos del consejo de participación.

Todos estos retrasos han mantenido por casi siete años en funciones a cuatro de los cinco consejeros actuales, excepto Elena Nájera, que reemplazó a Luis Verdesoto. Diana Atamaint, actual presidenta, y José Cabrera llevan unos meses más, pues en 2018 también fueron parte del Consejo de Participación Transitorio.

La Comisión Ciudadana de Selección espera tener listos los nombres de los dos nuevos vocales hasta inicios de diciembre.

Le puede interesar: Néstor Marroquín presentó ante el CNE 5 000 firmas para la revocatoria de Pabel Muñoz

Temas
CNE
deuda
renovación
Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE)
pendiente
Elena Nájera
Luis Verdesoto
Ecuador
Noticias
Recomendadas