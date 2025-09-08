La renovación del CNE es otra de las deudas del Consejo de Participación

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es otra de las deudas del Consejo de Participación Ciudadana. Este lunes 8 de septiembre de 2025 se reactivó el proceso de selección de dos nuevos integrantes de ese organismo después de dos años paralizado.

Los actuales consejeros cumplieron su periodo: dos en noviembre de 2021 y los otros tres en noviembre del año pasado. Hoy, los catedráticos se instalaron para elaborar 420 preguntas que serán sorteadas en el examen escrito del 15 de septiembre.

Pero este proceso inició con tropiezos, pues dos de los siete renunciaron. Hay 163 postulantes inscritos. Ellos deberán sustentar, por sorteo, uno de los 60 casos prácticos que también elaborarán los catedráticos.

