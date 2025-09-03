Elecciones 2025 | Miembros de las juntas receptoras del voto ya pueden cobrar su incentivo

Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) ya pueden cobrar sus incentivos pendientes por haber participado en las elecciones generales 2025.

Estos valores se podrán cobrar en las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador, y estarán disponibles hasta el 2 de febrero de 2026. Es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

El monto es de USD 20. Como hubo segunda vuelta electoral, los MJRV recibirán USD 40.

En las elecciones generales 2025, participaron 287 534 Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

En esta ocasión en particular, tuvieron la tarea de controlar que los electores no usen su celular durante el sufragio. Los MJRV tampoco podían usar el dispositivo al momento del escrutinio, salvo una persona para emplear la calculadora.

