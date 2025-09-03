Política
03 sep 2025 , 16:47

Elecciones 2025 | Miembros de las juntas receptoras del voto ya pueden cobrar su incentivo

En total, las personas que estuvieron en mesa deberán recibir USD 40.

   
  • Elecciones 2025 | Miembros de las juntas receptoras del voto ya pueden cobrar su incentivo
    Integrantes de una junta receptora del voto en Cuenca realicen el conteo de las papeletas.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) ya pueden cobrar sus incentivos pendientes por haber participado en las elecciones generales 2025.

Estos valores se podrán cobrar en las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador, y estarán disponibles hasta el 2 de febrero de 2026. Es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

LEA: Manabí y Loja concentran el mayor número de organizaciones políticas locales

El monto es de USD 20. Como hubo segunda vuelta electoral, los MJRV recibirán USD 40.

En las elecciones generales 2025, participaron 287 534 Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

En esta ocasión en particular, tuvieron la tarea de controlar que los electores no usen su celular durante el sufragio. Los MJRV tampoco podían usar el dispositivo al momento del escrutinio, salvo una persona para emplear la calculadora.

LEA: CNE bajo la lupa por débil control del gasto partidario

Temas
pago miembros de las juntas
miembros de las juntas receptoras del voto
elecciones 2025
Consejo Nacional Electoral
CNE
Ecuador
Noticias
Recomendadas