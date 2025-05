Jhon Jairo Silva, presidente de la Comisión Ciudadana de la renovación parcial del CNE, ve con buenos ojos que se pongan tiempos para integrar las Comisiones Ciudadanas . Pero resalta que los procesos no deben perder calidad para elegir a los mejores, sobre todo en el tema de la probidad notoria .

Si los comisionados no cumplen con los plazos, serán cesados, llevados a Contraloría y reemplazados por los suplentes.

Fantoni dice que en la conformación de las Comisiones aparece el primer escollo, pues el reglamento no establece tiempos límite para hacerlo. Con la reforma al reglamento se plantea escoger a los ciudadanos en máximo tres meses . También se propone escoger a los delegados de las funciones de manera más ágil y con menos burocracia.

En la propuesta de reglamento se quiere fijar que los comisionados que vengan de la ciudadanía trabajen de manera presencial en las oficinas del Cpccs, para evitar ausencias si viven fuera de Quito o por fallas telemáticas cuando quieren conectarse vía Zoom.

También se reglamentará la forma de pago, uno de los grandes vacíos en el reglamento actual. Según Fantoni, mientras más se alargan los concursos, más dinero cobran los comisionados. De ahí que incluirá un punto en el que los comisionados no recibirán sus dietas mientras el concurso se mantenga paralizado por una eventual acción de protección.

Al respecto, Silva rechazó que los comisionados terminen recibiendo grandes sumas de dinero por los concursos. También subrayó que la ejecución de los mismos no solo están en sus manos, sino que es un trabajo en conjunto con el Cpccs. Por ejemplo, indicó que el actual concurso de renovación parcial del CNE no avanza con la fase de oposición porque el Pleno no adquiere el sistema de seguridad para las pruebas escritas. Y ese trabajo les corresponde a ellos, resalta.

