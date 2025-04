Augusto Verduga habla de la implantación de un disco duro entre las pruebas del caso Ligados

Luego de la declaración de la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, tachando a Augusto Verduga de maquiavélico y desleal, él respondió en sus redes sociales.

Verduga niega haber grabado a sus coidearios, familiares y líderes del correísmo, tal como consta en más de 300 audios encontrados en los 2 teléfonos celulares incautados en su despacho, el pasado 24 de enero. Según él, la fiscalía le implantó un disco duro con información obtenida previamente, aunque no explica cómo.

"Durante el allanamiento se incluyó entre mis pertenencias un disco duro que no me pertenece, que jamás ha sido mío, dice el informe policial que de ahí extrajeron los audios, ese disco duro no es de mi propiedad..."

