Expertos elaborarán preguntas para candidatos en el concurso de renovación parcial del CNE

El <b>concurso</b> para renovar a dos consejeros del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/CNE target=_blank>Consejo Nacional Electoral</a> (CNE) comenzará a salir de la congeladora. Entre el 8 y 12 de septiembre, un equipo de <b>catedráticos expertos</b> en material<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/reto-cancelacion-informe-economico-cne-HG10070340 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gonzalo-alan-cpccs-juicio-politico-delito-PC10039237 target=_blank></a>