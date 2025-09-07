Política
07 sep 2025 , 14:43

Expertos elaborarán preguntas para candidatos en el concurso de renovación parcial del CNE

163 postulantes aspiran a llegar al Consejo Nacional Electoral. Para ello deberán rendir un examen escrito y prueba oral.

   
  • Expertos elaborarán preguntas para candidatos en el concurso de renovación parcial del CNE
    Instalación del sistema informático para el examen práctico.( Cpccs )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El concurso para renovar a dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzará a salir de la congeladora.

Entre el 8 y 12 de septiembre, un equipo de catedráticos expertos en material electoral elaborará un banco de preguntas y casos prácticos para los exámenes escrito y oral del concurso.

LEA: RETO se enfrenta a posible cancelación por no presentar informe económico

Los expertos se concentrarán en el Centro de Integración Ciudadana, ubicado en la antigua matriz del Cpccs, en Santa Prisca, centro de Quito.

"Su trabajo se realizará bajo estrictas medidas de seguridad tecnológica implementadas por el equipo informático, la vigilancia de una auditoría externa y el acompañamiento permanente de la Policía Nacional", informó el Cpccs.

Los 163 concursantes rendirán el examen escrito el próximo lunes 15 de septiembre desde las 10:00.

LEA: Gonzalo Albán, consejero del Cpccs, advierte que seguir con el juicio político puede derivar en un delito

Temas
CNE
CPCCS
concurso
examen
preguntas
expertos
Quito
Noticias
Recomendadas