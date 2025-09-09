La Revolución Ciudadana y Rafael Correa se distancian de José Serrano

La organización política Revolución Ciudadana (RC) y su máximo líder, el expresidente Rafael Correa, se distanciaron públicamente de José Serrano, exministro del Interior y exasambleísta correísta, actualmente detenido en Estados Unidos por asuntos migratorios.

Correa calificó a Serrano como "uno de los grandes traidores" de la RC. Por su parte, el movimiento político difundió un video recordando el apoyo que Serrano brindó al expresidente Lenín Moreno, también considerado un traidor por los correístas.

Lea también: Caso Magnicidio FV | el próximo 11 de septiembre será una fecha clave para el exministro del correísmo José Serrano

"José Serrano es uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana. Se vendió totalmente a Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional", escribió Correa en su cuenta de X.

Estas declaraciones se producen pocos días antes de que Serrano enfrente una audiencia en Florida, donde se resolverá su estatus migratorio y se analizará su solicitud de asilo. El exfuncionario ecuatoriano se encuentra detenido desde el 7 de agosto en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami.

En Ecuador, Serrano es investigado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Aunque está procesado por este caso, una jueza ecuatoriana no le dictó prisión preventiva. Serrano reside en Estados Unidos desde 2021, año en que solicitó asilo.

Durante el gobierno de Correa (2007-2017), Serrano fue un hombre de su confianza: ocupó cargos como ministro del Interior, Secretario de Transparencia y ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Tras la salida de Correa, en 2017 asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y manifestó su apoyo a Moreno. Estuvo como titular del Legislativo hasta 2018, pero se mantuvo como legislador hasta 2021.

Revise además: José Serrano lloró por su situación en EE. UU., dice su abogado en Miami

En 2024 intentó ser candidato a la Presidencia de la República por el movimiento político Centro Democrático, aunque días después desistió de su postulación.

Antes del correísmo, Serrano también fue ministro de Trabajo durante el Gobierno de Alfredo Palacio.