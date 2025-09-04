Política
04 sep 2025 , 13:22

El abogado de José Serrano en EE. UU., Robert Sheldon, cree que sí lo van a enviar a Ecuador

Un día después de la formulación de cargos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, Sheldon habló en Miami. "Se ve que lo van a devolver a Ecuador", manifestó como parte de un plan con Estados Unidos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde ayer, el exministro del correísmo, José Serrano, enfrenta cargos por asesinato y tiene calidad de procesado. Es uno de los cuatro imputados por la autoría intelectual del crimen de Fernando Villavicencio y luego de los 90 días que durará la instrucción fiscal, se lo podrá llamar a juicio.

Sin embargo, la jueza no le dictó prisión preventiva, lo que lo libra de la extradición desde Estados Unidos, porque esa medida es requisito para que Ecuador lo pida bajo esa figura, pero sí podrían deportarlo.

Robert Sheldon, abogado de Serrano en Miami, reaccionó a la situación actual de su cliente en entrevista con la cadena Telemundo 51.

“Todo esto se ve muy mal, se ve que lo van a devolver a Ecuador, que todo esto es parte de algún plan que tienen, quién sabe, un arreglo entre EE. UU. y Ecuador porque él es un crítico muy fuerte del Gobierno de Ecuador”, expresó Sheldon.

Le puede interesar: Magnicidio Fernando Villavicencio | Testimonio de Daniel Salcedo salpica a Correa, Jordán y Serrano

"Lo tienen con criminales"

Según Sheldon, el pasado 7 de agosto, José Serrano fue detenido en la puerta de su casa bajo el argumento de que sobrepasó el tiempo de su estadía legal en Estados Unidos. Desde ese día, está en el centro de detención Krome.

“Lo llevaron a Krome y lo tienen con criminales, no como un asilado. Esto es muy irregular, que van y arrestan a alguien en la casa, que no es criminal, él estaba viviendo aquí con permiso de trabajo, con licencia de conducir, pagando sus impuestos, no hay ninguna razón que lo fueran a recoger a menos que lo quieran devolver a Ecuador”.

La jueza del proceso en Ecuador, Daniela Ayala, en lugar de la orden de prisión dispuso que, si Estados Unidos lo libera, Serrano se presente una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami, y si lo deportan, lo haga en Quito.

José Serrano está en Estados Unidos desde 2021, ese mismo año pidió asilo, la audiencia para tratar su solicitud será el próximo 11 de septiembre.

Le puede interesar: Caso Villavicencio | Prisión preventiva para Aleaga y Salcedo y presentaciones periódicas para Jordán y Serrano

Temas
Ecuador
Deportación
asesinato de Fernando Villavicencio
José Serrano
José Serrano
Asesinato Fernando Villavicencio
Ecuador
Estados Unidos
Miami
Noticias
Recomendadas