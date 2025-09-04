El abogado de José Serrano en EE. UU., Robert Sheldon, cree que sí lo van a enviar a Ecuador

Desde ayer, el exministro del correísmo, José Serrano, enfrenta cargos por asesinato y tiene calidad de procesado. Es uno de los cuatro imputados por la autoría intelectual del crimen de Fernando Villavicencio y luego de los 90 días que durará la instrucción fiscal, se lo podrá llamar a juicio.

Sin embargo, la jueza no le dictó prisión preventiva, lo que lo libra de la extradición desde Estados Unidos, porque esa medida es requisito para que Ecuador lo pida bajo esa figura, pero sí podrían deportarlo.

Robert Sheldon, abogado de Serrano en Miami, reaccionó a la situación actual de su cliente en entrevista con la cadena Telemundo 51.

“Todo esto se ve muy mal, se ve que lo van a devolver a Ecuador, que todo esto es parte de algún plan que tienen, quién sabe, un arreglo entre EE. UU. y Ecuador porque él es un crítico muy fuerte del Gobierno de Ecuador”, expresó Sheldon.

