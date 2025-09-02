Xavier Jordán intenta aplazar la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio

Para este miércoles, 3 de septiembre de 2025, está convocada la audiencia para formular cargos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía va a procesar a los prófugos Xavier Jordán y Ronny Alega, al exministro José Serrano, detenido en Estados Unidos, y a Daniel Salcedo.

Es el segundo intento. La diligencia se fijó inicialmente para el 26 de agosto, pero no asistió el abogado de Aleaga porque se sacó una muela, la jueza lo multó por dilatar el caso.

Ese día ella acordó con los abogados la nueva fecha, miércoles 3 de septiembre. Pese a eso, la defensa de Jordán ahora pide que la audiencia se posponga.

Xavier Jordán ingresó un escrito en el que se disculpa y solicita el diferimiento porque su abogado tiene otra audiencia este miércoles, hecho que no advirtió cuando la jueza preguntó sobre su disponibilidad de tiempo.