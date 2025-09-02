Seguridad
02 sep 2025 , 13:00

Xavier Jordán intenta aplazar la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio

Tras un primer diferimiento en el caso, nuevamente se solicita el aplazamiento de la diligencia.

   
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

Para este miércoles, 3 de septiembre de 2025, está convocada la audiencia para formular cargos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía va a procesar a los prófugos Xavier Jordán y Ronny Alega, al exministro José Serrano, detenido en Estados Unidos, y a Daniel Salcedo.

Es el segundo intento. La diligencia se fijó inicialmente para el 26 de agosto, pero no asistió el abogado de Aleaga porque se sacó una muela, la jueza lo multó por dilatar el caso.

Le puede interesar: Los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio estaban en la mira desde 2023

Ese día ella acordó con los abogados la nueva fecha, miércoles 3 de septiembre. Pese a eso, la defensa de Jordán ahora pide que la audiencia se posponga.

Xavier Jordán ingresó un escrito en el que se disculpa y solicita el diferimiento porque su abogado tiene otra audiencia este miércoles, hecho que no advirtió cuando la jueza preguntó sobre su disponibilidad de tiempo.

Las hijas de Fernando Villavicencio piden celeridad

Ante esta pretensión, la defensa de las hijas de Fernando Villavicencio pide a la jueza que rechace la solicitud de Jordán y deje constancia de la conducta desleal de su abogado por guardar silencio cuando fue consultado y ahora crear un incidente.

Lea también: El prófugo de la justicia, Xavier Jordán, pidió comparecer, pero no acudió a la Comisión de Fiscalización

La audiencia de formulación de cargos es clave, por ejemplo, para definir la situación de José Serrano en Estados Unidos. Si le dictan prisión preventiva por el delito de asesinato, la fiscalía puede enviar esa información a la justicia de florida, donde el exministro tiene pendientes dos audiencias previstas para el 11 de septiembre, una por su petición de asilo y otra para decidir su posible deportación por exceder el tiempo legal de estadía en ese país.

Temas
Fiscalía
audiencia de formulación de cargos
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Ronny Aleaga
Daniel Salcedo
Xavier Jordán
Ecuador
Noticias
Recomendadas