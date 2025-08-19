La noticia a fondo
Daniela Maggi
19 ago 2025 , 10:38

Los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio estaban en la mira desde 2023

La Fiscalía General del Estado va tras los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

    25 de febrero de 2025 | Familiares y amigos de Fernando Villavicencio en un plantón en exteriores de la oficina de la Fiscalí en Quito.( API )
    Al cumplirse dos años del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y uno de la condena de los sicarios, la justicia a penas comienza a ponerle rostro a los presuntos autores intelectuales.

    La Fiscalía pidió llamar a una audiencia de formulación de cargos para procesar a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el asesinato. La diligencia será el 26 de agosto, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

    El magnicidio ocurrió el 9 de agosto de 2023, en medio de la campaña presidencial por las elecciones anticipadas, luego de un mitin político, el excandidato recibió tres disparos en la cabeza, en Quito.

    La justicia primero fue contra los cinco sicarios, quienes ya fueron condenados

    Capturar a los sicarios que atentaron contra la vida de Fernando Villavicencio no fue difícil para las autoridades; lo complicado fue mantenerlos con vida.

    El gatillero fue detenido en medio de la multitud, pero murió horas después bajo custodia policial. Era colombiano, al igual que otros seis sospechosos arrestados tras allanamientos en Quito, el mismo día del asesinato.

    Un mes después, en septiembre, la Fiscalía detuvo a otras siete personas, tras allanamientos en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo.

    En octubre de 2023, en medio de incidentes en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, seis de ellos fueron asesinados; lo mismo ocurrió un día después, en la cárcel El Inca, en Quito, con otro.

    Ese mismo mes apareció un testigo clave. Según la Fiscalía, reveló cómo se organizó el crimen y los montos ofrecidos por los autores intelectuales para concretar el asesinato.

    Conforme avanzaban las investigaciones, la Fiscalía apuntaba a alias Invisible, o Carlos Angulo, como el hombre que dio la orden de asesinar a Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi.

    Finalmente, en julio de 2024, cinco personas vinculadas al grupo criminal Los Lobos fueron condenadas.

    La justicia determinó que Angulo y Laura Castilla, alias La Flaca, dirigieron la operación, mientras que Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo se encargaron de rastrear y seguir a Villavicencio.

    ¿Cómo y en qué contexto aparecen Jordán, Aleaga, Salcedo y Serrano?

    En diciembre de 2023, la Fiscalía reveló el caso Metástasis, un entramado de corrupción y narcotráfico que involucraba a jueces, políticos, abogados y cabecillas de organizaciones criminales.

    En los chats del narcotraficante asesinado, Leandro Norero, constaban conversaciones con usuarios identificados como Xavier J., Daniel S. y Ronny A., en las que mostraban su malestar contra Villavicencio.

    Norero, quien financiaba a grupos narcoterroristas en Ecuador, le dice al usuario Xavier J.: "Ya tengo los gatos para FV (Fernando Villavicencio)". Asegura que le pondrá inteligencia, pero para hacerlo le pide el número del exasambleísta. Jordán evade entregarle el número de Villavicencio, sostiene que ya se lo pasó.

    Por otro lado, Daniel S. difundió un video de Los Lobos, mediante el troll center de Mayra Salazar, condenada por el caso Metástasis. En ese clip, aparecían unos hombres, supuestos miembros del grupo criminal, quienes negaban haber tenido relación con el magnicidio.

    En el chat con Ronny A. actuaba como operador político en la Asamblea, su rol era interferir en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y otros espacios para poner el pie en el trabajo fiscalizador de Villavicencio.

    José Serrano, por su parte, apareció en el testimonio de Daniel Salcedo y en la filtración de información que supuestamente provenía de un expediente fiscal.

    Esta última documentación era una versión de Lenín Vimos, condenado por el caso Plaga, que apuntaba también al exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, fue su abogada, Sonia Vera, quien reveló el documento insinuando que la Fiscalía "fabrica un nuevo caso de alto perfil con fines políticos. Esta vez, el blanco son el exvicepresidente Jorge Glas, José Serrano, Ronny Aleaga y otros actores, a quienes se intenta vincular con el asesinato de Villavicencio”.

