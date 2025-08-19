Seguridad
19 ago 2025 , 13:53

Tras dos años del asesinato de Fernando Villavicencio, solo un policía ha sido sancionado

Cristian Cevallos, jefe de la seguridad de Fernando Villaviencio, es el único sancionado por la Policía Nacional por el asesinato del excandidato presidencial, pese a que pidió fortalecer las medidas de protección.

   
El asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023 en Quito, develó la falta de seguridad y protección de la Policía Nacional, encargada de la custodia.

La Policía abrió una investigación interna para determinar responsabilidades y después de dos años, la única sanción recayó en Cristian Cevallos, jefe de su seguridad, quien antes del asesinato alertó que el candidato tenía un índice de riesgo del 98 % y pidió al mando policial reforzar la seguridad de Villavicencio por las constantes amenazas.

Apenas cinco policías integraban el equipo de seguridad, que según la defensa del capitán Cevallos, no tenían las armas, vehículos y equipos para proteger al candidato.

Un día antes del asesinato y el día de los hechos, Cevallos remitió el documento identificado como factor crítico de atención, a diez oficiales de la policía, por el riesgo durante el mitin en el centro educativo en donde fue asesinado Villavicencio.

Siete días antes, el 2 de agosto de 2023, pidió a la Dirección de Operaciones de la Policia, unidades tácticas, operativas e inteligencia, en cada una de las zonas y subzonas, a las que se trasladaba Villavicencio, por la amenazas de grupos de narcotráfico y de contrabando de aduanas.

Cevallos no fue sancionado por los hechos ocurridos el día del asesinato, sino por entregar información confidencial a Villavicencio sobre la excandidata presidencial Luisa González y por no activar el botón de pánico de forma permanente para los operativos de vigilancia en la zona de residencia del excandidato.

La sanción contra Cevallos fue pecuniaria y según su abogado, fue en represalia a las pruebas que presentó en el proceso disciplinario, que comprometen al mando policial por la falta de atención a sus requerimientos para proteger a Villavicencio.

El oficial apeló la sanción ante la entonces ministra de gobierno e interior, Mónica Palencia, y sigue en trámite. Televistazo solicitó a la policía información sobre los oficiales investigados pero no hubo respuesta.

Temas
crimen
Policía Nacional
magnicidio
Asesinato Fernando Villavicencio
Fernando Villavincencio
Ecuador
Noticias
