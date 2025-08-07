José Serrano está detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami

El exministro del Interior, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jose-serrano-detenido-estados-unidos-FL9904304 target=_blank>José Serrano</a></b>, detenido este jueves 7 de agosto en <b>Estados Unidos</b> por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (<b>ICE</b>, por sus siglas en inglés), está aislado<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jose-serrano-detenido-estados-unidos-FL9904304 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nicolas-maduro-50-millones-estados-unidos-EL9904655 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>