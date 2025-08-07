Fiscalía de Estados Unidos ofrece recompensa de USD 50 millones para capturar a Nicolás Maduro

La fiscal general de <b>Estados Unidos</b>, <b>Pamela Bondi</b>, anunció este jueves 7 de agosto una recompensa de USD 50 millones a cambio de información que permita capturar al dictador venezolano <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/oea-fraude-electoral-venezuela-nicolas-maduro-oculto-victoria-edmundo-gonzalez-GG9899976 target=_blank>Nicolás Maduro</a></b>. <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nicolas-maduro-misiles-venezuela-EB9663868 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/nicolas-maduro-no-reconoce-victoria-noboa-GL9159899 target=_blank></a></b> <b></b>