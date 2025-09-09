Caso Magnicidio FV | el próximo 11 de septiembre será una fecha clave para el exministro del correísmo José Serrano

Esta semana será decisiva para el exministro del Interior del correísmo, José Serrano Salgado, porque el próximo jueves 11 de septiembre de 2025 se reinstalará, en Estados Unidos, la audiencia en la que se tratará su estatus migratorio y pedido de asilo. El exfuncionario se encuentra detenido en ese país y actualmente es procesado como presunto autor intelectual en el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En la audiencia del pasado 3 de septiembre, jueza Daniela Ayala no le dictó prisión preventiva, lo cual le libró de la extradición desde Estados Unidos, porque esa medida es requisito para que Ecuador lo pida bajo esa figura, pero sí podrían deportarlo. N

Por eso, la audiencia del próximo jueves será clave para Serrano. Su abogado en EE. UU., Robert Sheldon, dijo en una entevista con la cadena Telemundo 51, que la situación de su defendido es muy delicada. “Todo esto se ve muy mal, se ve que lo van a devolver a Ecuador, que todo esto es parte de algún plan que tienen, quién sabe, un arreglo entre EE. UU. y Ecuador porque él es un crítico muy fuerte del Gobierno de Ecuador”.

De otro lado, el estado anímico de Serrano, en el centro de detención Krome no es el mejor, acotó Sheldon. "Él está muy mal, se puso a llorar cuando estaba ahí. Él dijo 'yo nunca me imaginaba estar en un lugar así'", contó Sheldon, quien a su vez reclamó que a su cliente lo tienen junto "a criminales".

Por este caso, la jueza Ayala no aceptó el pedido de prisión preventiva Fiscalía para José Serrano Salgado. Tampoco para Xavier Jordán, porque notificó su ubicación en Estados Unidos. Solamente dio prisión preventiva a Daniel Salcedo y Ronny Aleaga.

